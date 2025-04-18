Van’ın Edremit ilçesindeki Erdemkent İlk ve Ortaokulu, Yazar Yetkin Albert’in katıldığı 'Okur-Yazar Buluşması' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Genç ve Çocuk Edebiyatı Yazarı Albert, 800 kitabı imzalayarak öğrencilerle buluştu.VAN (İGFA) - Van’da okur-yazar buluşması kapsamında Erdemkent İlk ve Ortaokulu'nda Yazar Yetkin Albert tarafından 800 adet kitap imzalandı.

Okul bahçesinde coşkulu bir karşılama ile başlayan etkinlikte Uluslararası platformada da tanınan Genç ve Çocuk Edebiyatı Yazarı Yetkin Albert, kitap okumanın önemini vurguladı.

Amaçlarının öğrencilerde kitap okumaylı alışkanlık haline getirmek olduğunu belirten Albert, “Bir kitap dünyanızı değiştirebilir. Her zaman okuyun, bu ülkenin geleceği sizlersiniz.” dedi.

Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan yazar Albert, okuma alışkanlığı üzerine tavsiyeler verdi.

Okul Aile Birliği Üyesi Işıl Özel ise, çocukların mutluluğunun en büyük ödül olduğunu söyledi. Özel, okullarını tanıtarak, okuma farkındalığı oluşturmak istediklerini belirtti. Erdemkent Mahalle Muhtarı Suna Kotan ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, öğrencilerin yazarla fotoğraf çektirmesi ve imzalı kitaplarını almasıyla sona erdi.