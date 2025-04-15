Van’ın İpekyolu ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen badem ağaçlarının çiçek açtığı bugünlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen sürpriz yağış, vatandaşları hayrete düşürdü. İlçenin yüksek kesimleri kışı andıran görüntülere sahne olurken, kar altında kalan çiçekler ise güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olmasının beklendiğini açıkladı.

Ayrıca, Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Başkale ve Edremit ile Bitlis’in Hizan ilçesinin güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Bu bölgelerde, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.