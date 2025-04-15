Hatay’ın İskenderun ilçesinde görevlerinde başarı gösteren ilçe emniyet müdürlüğü personellerine Kaymakam Muhammet Önder tarafından başarı belgesi verildi.

Türkiye’nin nüfus bakımından en yoğun ilçelerinden olan İskenderun’da toplumun huzurunu sağlamak isteyen polis ekipleri 24 saat usulüne göre görevlerini sürdürüyorlar. Kentte yaşanan olaylar sonrası suçlunun ve suçluların tespiti ve yakalanmalarındaki çalışmalarıyla takdir toplayan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri başarılarıyla dikkat çekiyorlar. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, görevlerinde başarı gösteren ilçe emniyet müdürlüğünde görevli başarılı personellere başarı belgesi takdim etti. Programda; İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Açık’ta yer alırken İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Demir ve İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Yunus Demir’de başarı belgesi aldı.