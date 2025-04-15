Kilis’te 25 yıldır saat tamirciliği yapan İzzet Özmert, mesleğini çocuk doktorluğuna benzeterek, saatin arızasını tespit etmenin bir nevi tedavi olduğunu belirtti.

Kilis Cumhuriyet Caddesi’nde 5 metrekarelik dükkânında 25 yıldır saat tamirciliği yapan 47 yaşındaki İzzet Özmert, mesleğine çocuk yaşta duyduğu merakı yıllardır sürdürüyor. Saat tamirciliğini çocuk doktorluğuna benzeten Özmert, "Bir çocuk nasıl derdini anlatamazsa, saat de konuşmaz. Biz ustalar arızayı sezmek ve doğru şekilde onarmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Mesleğinin tamamen kendi ilgisi ve merakıyla başladığını belirten Özmert, "Babam beni önce oto elektrikçisine çırak olarak verdi. Ancak o işi sevemedim. Sonra bana, ‘Oğlum hangi işi yapmak istersin?’ diye sordu. Ben de, ‘Baba beni mutlaka saat tamircisinin yanına ver’ dedim. O şekilde mesleğe başladım. Şimdi 25 yıldır bu işi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Tamir süresi tamamen arızaya bağlı’’

Bir saatin tamirinin bazen saatler yada günler sürdüğünü anlatan Özmert, "Tamir süresi tamamen arızaya bağlı. Bazen bir saatte, bazen yarım günde bitiyor. Saatin mekanizmasını dağıtmak ve tekrar toplamak en az bir saat, bir buçuk saat sürüyor" dedi.

‘’Yaptığımız iş doğru çalışmalı; ne geri kalmalı ne de durmalı"

Saat tamirciliğini çocuk doktorluğuna benzeten Özmert, "Bir bebek doktora götürülünce derdini anlatamaz. Başım ağrıyor, karnım ağrıyor diyemez. Saatler de öyle. Müşteri saati getiriyor ve ‘Bu durmuş, ne yapmalıyım’ diyor. Biz de önce arızayı tespit ediyor, sonra tamirini yapıyoruz. Yaptığımız iş doğru çalışmalı, ne geri kalmalı ne de durmalı" şeklinde konuştu.

"Çıraklıktan ustalığa kadar bu işin eğitimini aldım’’

Mesleğin eğitimini de aldığını söyleyen Özmert, "Çıraklıktan ustalığa kadar bu işin eğitimini aldım. Belgelerim de dükkânda asılı duruyor. Hatta Kilis’te bu belgelerin sadece bende olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Gençlerin ilgisi var ama çıraklık yapacak kimse kalmadı’’

Kilis’te 47 yaşında olmasına rağmen en genç saat ustası olduğunu söyleyen Özmert, gençlerin mesleğe ilgi duymasına rağmen çırak bulmakta zorlandıklarını belirtti. Özmert, "Aslında gençlerin ilgisi var ama çıraklık yapacak kimse kalmadı. Bu da zanaatların acı tarafı" diye konuştu.