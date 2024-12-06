Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi giriş katında geçici olarak kurulan kan merkezinde gerçekleştirilen kampanyada, bağışçılar hem kan stoklarına destek oluyor hem de hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türk Kızılay tarafından soğuk havaların etkisiyle stoklardaki düşüş nedeniyle ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyası, Van’da yoğun katılımla sürüyor. Bu kapsamda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi giriş katında geçici olarak kurulan kan merkezinde kan bağışında bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane yönetimi ve personelinin de bağış kampanyasına destek verdiğini belirtti. Sarıkaya, “En iyi teşvikin örnek olmak olduğuna inandığımız için kendimizden başlayalım dedik. Bugün önce biz yöneticiler, sonra sağlık çalışanları hastalarımızın sağlığı için kan vermeye gönüllü destek veriyoruz. Tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

Kan Bağış Kazanım Uzmanı Sinan Ayaz ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilin kan ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, “Yaklaşık 32 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Soğuk havaların etkisiyle stoklarımızda düşüş yaşanıyor. Bu nedenle halkımızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kan bağışı sadece 15 dakikanızı alıyor, ancak verdiğiniz kan birçok insana hayat oluyor. Bundan sonra hastanemizle işbirliği içinde düzenli kan bağışı kampanyaları düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Düzenli kan bağışına destek verdiğini söyleyen vatandaşlar da kan vermenin hem sağlık açısından hem de ihtiyacı olanlara hayat vermesi açısından önemli olduğunu söyledi.