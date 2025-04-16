Van’da havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi kardelenler, ters laleler ve badem ağaçları çiçek açarken, bir yandan toprak damlarını kardan temizlemeye çalışan vatandaşlarsa kış mevsimini yaşıyor.

Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının ortalarında iki mevsimi bir arada yaşıyor. Çiçek açan badem ağaçlarıyla renklenen Van Gölü kıyılarında ilkbaharın tüm güzellikleri görülürken, bazı bölgelerde ise kıştan kalma günler yaşanıyor. Tuşba ve Gevaş ilçeleri ilkbaharın yeşil tonlarıyla bezenirken Van’ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı eteklerinde yer alan Yukarı Bakraçlı Mahallesi, kıştan kalma günler yaşıyor.