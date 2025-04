Elazığ’da iki vatandaş tarafından yaşanan yıkıcı depremlerin ardından açılan çelik konstrüksiyon fabrikası vatandaşların taleplerini karşılarken, 20 kişiye de istihdam sağlıyor.

Elazığ’da yaşayan Miraç Buğra Yeşilyaprak ve Yılmaz Yalçın, bir süre farklı sektörlerde çalıştıktan sonra kendi işlerinin patronu olmaya karar verdi. Yeşilyaprak ve Yalçın, inşaat sektöründe yaşadıkları deneyim ve Elazığ depremi ile Kahramanmaraş depremlerinin ardından çelik konstrüksiyona artan talep üzerine birikimleriyle çelik konstrüksiyon fabrikası açmaya karar verdi. Fabrika, 6 aylık süre zarfında 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen 11 il başta olmak üzere TOKİ işbirliğiyle konutların yeniden inşa edildiği şehirlere çelik konstrüksiyon göndermeye başladı. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşların çelik konstrüksiyona daha fazla talep gösterdiklerini belirten işletme sahiplerinden Miraç Buğra Yeşilyaprak, "Depremin üzerinden 2 sene geçmesine rağmen çelik imalatını yetiştirmek için üç vardiya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da köy evlerinde çelik konstrüksiyon evleri talep ediyor" diye konuştu.

Çelik konstrüksiyon deprem ve yangına dayanıklı

Uzun yıllar boyunca şantiye işiyle uğraştığını belirten Yeşilyaprak, "Şu anda çelik yapıyla ilgileniyorum. Çelik konstrüksiyon dairelerimizin depremden sonra talep görmesinin sebebi, deprem ve yangına dayanıklı ve bunun gibi diğer afetlere dayanaklığından dolayı ve 500 yıla aşkın uzun ömürlü olmasından dolayıdır. Halkımız ve depremzedelerin de buna karşı talebi artmış bulunmaktadır. Şu anda da asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz çelik konstrüksiyon dairelere daha çok talep göstermektedir. Asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçti ancak hala çelik konstrüksiyon imalatı devam etmektedir. Konteyner ve toplu alanlarda yaşayan halkımız, insanlarımız var. Çelik imalatını yetiştirebilmek için üç vardiya sistemi ile çalışıyoruz. İmalat yapmak için elimizden geldiğince sayımızı daha da arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

Fabrikada ürettikleri çelik konstrüksiyon ürünlerini Hatay, Gaziantep, Elazığ, Maraş’a gönderdiklerini aktaran Yeşilyaprak, "Mevsim geçişinden dolayı şantiyelerde ve diğer inşaatlardaki imalatlar durdurulduğundan dolayı 20 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlerleyen süreçlerde aldığımız sipariş ve talepler doğrultusunda sayımızı arttırarak imalathanemizi büyütmeyi planlıyoruz. Şu an burada sadece daire imalatı yapıyoruz. Yaptığımız imalatları ise taleplere göre nerede ihtiyaç varsa, köy, merkez ve farklı şehirlerde oralarda dairenin çelik kurulumunu yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çelik yapı tercih etmesinin büyük nedenleri, çelik yapıdaki dayanım ve onların uzun ömürlülüğünden dolayı. Bundan ziyade betonarmenin kış cephesindeki görüntü dışında çelik yapıda da örneğin taş ev görüntüsü verilebiliyor. Veya bungalov dediğimiz çelik yapılar gösterilebiliyor. Tamamen dışarıdaki görünümün evin estetik duruşu, kişinin kendi arz talep mevzusu olaraktan yapacağımız çeliğin dışına her türden görünüm verebiliyoruz. Vatandaşlarımız şu anda köy evlerinde daha çok çelik konstrüksiyon tercih ediyor. Çünkü hem depremden kaçısın bir nebze köyde daha sağlam olduğunu hissediyorlar ve merkez içerisindeki arsalara çelik konstrüksiyon yapmayı daha çok tercih ettiklerinden dolayı. Köy, bağ, bahçelerde tercih edebiliyorlar. Ama talep olduğu zaman iki katta da çelik konstrüksiyon yapabiliyoruz. Çeliğin sınırı yok, 500 metrekare de yapabilirsiniz, bin metrekare de ama şu an vatandaşlar köylerde olduğu için 85 metrekare daireleri daha çok tercih ediyorlar" diye konuştu.