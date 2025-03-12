Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yol, altyapı, bakım-onarım ve rögar temizliği gibi çalışmalar yaparken, kırsalda ise karla mücadele çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde havaların ısınması ile birlikte çalışmalarını hızlanırdı. Mevsim şartlarından dolayı yıpranan yol, kaldırım ve refüjlerde bakım-onarım çalışması yapan ekipler, Çaldıran, Başkale, Bahçesaray, Gürpınar ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışması yapıyor.

Birçok noktada drenaj hattı ve rögar çalışması da yapan belediye ekipleri, ana caddelerde bulunan rögarlarda ise temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, ulaşıma kapalı olan Başkale ilçesi Yukarı Dallı Mahallesi ile Duyum Mezra yolunda ise çığ tehlikesi nedeniyle ekipler çalışmalarını kontrollü olarak sürdürüyor.