Van’da 2011 yılında meydana gelen yıkıcı depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü bir şekilde yıktırılırken, yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Van’da 2011 yılında meydana gelen yıkıcı depremin izleri halen silinmedi. Depremde ağır hasar alan yapıların yıktırılma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Van’ın işlek mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı 8 katlı binayı yıkmak için harekete geçti. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda bina kontrollü bir şekilde yıktırıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından alınan görüntülerde, sulamanın yetersizliğinden kaynaklı ortalığın toz bulutuna döndüğü ifade edilirken, konuyla ilgili açıklamada bulunan firma yetkililerinden Fırat Cenger, "Cihan Sitesinde bulunan ve yaş gerekçesiyle hasarlı bina kentsel dönüşüme sunulmuştu. Özel ekiplerimiz tarafından kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleşti. Arka tarafta su tankerimiz de mevcuttu. Eski bir bina olmasının yanında yükleyerek çökertme sistemi olduğu için toz kalkabiliyor. Ayrıca binanın hemen bitişiğinde yüksek basınç doğalgaz istasyonu olması hasebiyle mecburen bina, iç tarafa çökertilerek yıktırıldı. Biz gereken sulamayı da yaptık. Elimizden geldiği kadar çabamızı gösterdik. Ekiplerimiz tarafından gerekli tüm önlemler alındı. Yine de toz çıktı. Bu manada verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı halkımızdan özür diliyoruz" dedi.