Van’da yaşayan emekli öğretmen Muzaffer Van, hat sanatına duyduğu ilgiyi 3 yıllık özverili bir çalışmayla Kur’an-ı Kerim’i el yazısıyla tamamladı.

Gençlik yıllarından beri hat sanatına ilgi duyan emekli öğretmen Muzaffer Van, İstanbul’da aldığı kısa süreli online derslerin ardından Hüsrev Paşa Camii İmam Hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu’nun nezaretinde çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte hocasının desteğiyle Kur’an-ı Kerim’i yazmaya başlayan Van, her sayfayı tek tek kontrol ederek sabır ve titizlikle çalıştı. Çalışmalar sırasında bazen tek bir sayfanın kontrolü birkaç saat sürdü. Her harfin ve harekenin eksiksiz olmasına özen gösterildi. Üç yıl süren yoğun emeğin ardından Kur’an-ı Kerim’in yazımı tamamlanırken, şimdi ayet numaralarının eklenmesi ve tezhip çalışmalarının yapılması planlanıyor. Sayfaların daha sonra birleştirilerek kitap haline getirileceği hedefleniyor.

"Her sayfayı tek tek titizlikle inceledik"

İHA muhabirine konuşan Emekli Öğretmen Muzaffer Van, Kur’an-ı Kerim’in; hem bir dua kitabı hem bir fikir kitabı hem de bir zikir kitabı olduğunu belirtti. Kur’an-ı Kerim’i yazmanın okumanın ötesinde çok daha büyük bir sabır, dikkat ve hassasiyet gerektirdiğini ifade eden Van, "Aynı zamanda ahiret âleminin de manevi ve mukaddes bir haritasıdır. Yerde ve gökte keşfedilmesi gereken bütün konuların özü Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Bundan dolayı, ‘Kur’an’ı yazmasam başka ne yazacaktım?’ diye düşündüm. Daha önce hat sanatına merakım vardı. İstanbul’da Hattat Selim Türkoğlu hocamızdan online dersler aldım. Ancak hat sanatı uzaktan öğrenilecek bir şey değildi. Bu sırada Hüsrev Paşa Camii’nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu hocamla tanıştım ve onun nezaretinde hat çalışmasına başladım. Kısa sürede Kur’an-ı Kerim yazma işine girdik. Bu noktada hocamın çok büyük gayreti ve emeği var. Yazdıktan sonra her sayfayı tek tek titizlikle inceledik. Böyle bir başlangıç oldu" dedi.

"Merakımın temelinde rahmetli babam vardı"

Kur’an yazma isteğinin temelinde ise rahmetli babasının hatim geleneğinin bulunduğunu dile getiren Van, "Aslında bu merakımın temelinde rahmetli babam vardı. Her Ramazan ayında, sahurdan ikindiye kadar bir hatim indirirdi. Bana da, ‘Oğlum, Kur’an okumanın ve bir hatim çıkarmanın ne kadar zor olduğunu bilsen’ derdi. Vefatından sonra mezarı başında onu ziyaret ederken, ‘Baba, siz Kur’an okumanın, bir hatim çıkarmanın ne kadar zor olduğunu söylerdiniz. Şikâyet etmek gibi olmasın ama şimdi Kur’an-ı Kerim’i yazmanın ne kadar sabır, dikkat ve hassasiyet gerektirdiğini bir bilseniz’ şeklinde içimden böyle bir his geçti" diye konuştu.

Yazılan Kur’an-ı Kerim’in bundan sonra ayet numaralarının yazılacağını ve tezhibi yapılacağını ifade eden Van, nihayetinde sayfaları birleştirilerek bir kitap haline getirileceğini kaydetti.

"Düşündüğümden çok daha başarılı buldum"

Süreci yakından takip eden Hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu ise Muzaffer Van’ın samimi niyeti ve azmiyle kısa sürede büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Yazmış olduğu sayfaları getiriyordu. Birlikte kontrol ediyorduk. Baştan sona dikkatle okuyarak, hiçbir harfin eksik ya da yanlış olmamasına özen gösteriyorduk. Ardından harekeleri de tek tek inceliyorduk. Bazen bir sayfanın kontrolü bir saatimizi alıyordu. Bu şekilde devam ederek Allah’ın lütfu ve yardımıyla Muzaffer Hocamız Kur’an-ı Kerim’in tamamını yazmayı başardı. Normal şartlarda bir hat talebesi, 8 ila 15 yıl çalıştıktan, kaleme, mürekkebe ve kâğıda tam olarak hâkim olduktan sonra Kur’an yazmaya başlayabilir. Fakat Muzaffer Hocamızın samimi ve halis niyetle bu işe başlaması ve ortaya koyduğu çalışma gerçekten çok güzeldi. Ben de düşündüğümden çok daha başarılı buldum. Hocamızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.