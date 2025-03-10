Van’da son 1 haftada yapılan çalışmalarda 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirirken 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 2-9 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı.