Bolu’da bulunan Highway Outlet AVM’de bir kişi, restoranda "adamına göre muamele" yapıldığı gerekçesiyle ortalığı birbirine kattı.

Olay, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bulunan Highway Outlet AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, başında kufi takke bulunan ve restoranda yemek yiyen bir kişi, siparişinin ardından çay istedi. Garsonun müşteriye çay getirmediği ve başka masalara servis yaptığı iddiasıyla vatandaş, kendisine kasıtlı olarak hizmet verilmediğini öne sürdü. Restoranda "adamına göre muamele" yapıldığı gerekçesiyle yemek yiyen vatandaş duruma tepki gösterdi. Yaşanan arbede kısa süreli paniğe neden oldu. Güçlükle yatıştırılan vatandaşa işletme tarafından "Yoğunluktan dolayı çay ve kahve ikramımız yoktur, bu yüzden servis etmedik" denildiği öğrenildi. Güçlükle sinirleri yatışan vatandaş AVM’den bir süre sonra ayrıldı.