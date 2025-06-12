Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Beşiktaş deplasmanda A. Efes’i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

A. Efes: Larkin 13, Nwora 19, Dozier, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 4, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Smits 6, Thompson 2, Poirier

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Başantrenör: Luca Banchi

Beşiktaş: Allman 7, Mathews 25, Needham 8, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 12, Sleva 8, Terry 10, Plavsic

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 18-23 (Beşiktaş lehine)

Devre: 37-42 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 52-55 (beşiktdaş lehine)

Kaynak: İHA