ABD’nin Boston kentinde JetBlue Havayolları’na ait yolcu uçağı Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda iniş sırasında pistten çıktı.
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ABD’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentindeki Boston Logan Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan JetBlue Havayolları’na ait yolcu uçağı pistten çıktı. Chicago’daki O’Hare Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Airbus A220-300 tipi uçak, çim alanda durdu. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, havalimanında güvenlik amacıyla uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu.
Kaynak: İHA