Çanakkale’de sağlık botunda yaşanan patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli ile yaralı vatandaşın kimlikleri belli oldu.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde saat 18.15 sıralarında Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi. Patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. 1 vatandaş ise yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli ile yaralanan vatandaşın kimlikleri belli oldu.

Patlamada hayatını kaybeden sağlık personelinin Ordu’nun Ünye ilçesinden Ahmet Seçkin (34), ağır yaralanan ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına olan yaralının ise Kumkale köyünden Semih Ç. (23) olduğu öğrenildi.