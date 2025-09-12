Van’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren parlak ve esrarengiz bir ışık, merak konusu oldu.

Van’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan parlak ışık, kısa süreliğine de olsa kent sakinlerinin dikkatini üzerine çekti. Bir anda beliren ışık, özellikle şehir merkezinde gökyüzünü izleyen vatandaşlar tarafından fark edildi. Yaklaşık birkaç dakika boyunca görülebilen ışık, ardından yavaşça kayboldu. O anlara tanık olan bazı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, kimileri cep telefonlarıyla ışığı görüntülemeye çalıştı. Gizemli ışığın ne olduğu konusunda farklı yorumlar yapılırken, bölge halkı bu tür olayların Van semalarında zaman zaman yaşandığını dile getirdi.