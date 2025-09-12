Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı rehber öğretmenler toplantısı yapıldı.

Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda yapılan toplantıya Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Sayın Mevlüt Gayirinal, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abdulbaki Sülger ile ilçede görev yapan tüm rehber öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, her öğrencinin eğitim yolculuğunun kendine özgü olduğuna dikkat çekerek, "Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin akademik, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin her aşamasında onlara yol gösterici ve destekleyici bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle çalışmalarınız, eğitim sistemimizin en güçlü unsurlarından biridir" dedi.

Toplantıda; yıl boyunca yürütülecek rehberlik faaliyetleri, uygulanması planlanan projeler ve öğrencilerin bütüncül gelişimini destekleyecek stratejiler değerlendirildi. RAM tarafından hazırlanan sunum incelenerek yeni döneme ilişkin uygulamalar öğretmenlerle paylaşıldı.

Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin dinlenildiği program, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.