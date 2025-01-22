Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi yöneticileri, üye ve gönüllüleriyle bir araya gelerek yapılan ve planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi, 41 gönüllüyle 500 öğrenciye hizmet veriyor. Sonbahar döneminde 12 farklı eğitim programı düzenleyen birim, çocukları geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde, “Birim olarak sonbahar etkinlik dönemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Dönemin sonunda, 30’a yakın gönüllümüzle bir araya gelerek önce keyifli bir sabah kahvaltısı yaptık, ardından dönem değerlendirmesi gerçekleştirdik. Toplantının sonunda, gönüllülerimiz kendi etkinlik gruplarına göre zümre toplantıları yaparak dönemi sonlandırdılar. Bu süreçte gönüllülerimizin desteği bizim için çok kıymetliydi. Toplantımız sırasında kendi duyurularımızı da yaparak yeni dönemde yeni gönüllüleri aramızda görmek istediğimizi bir kez daha dile getirdik. Gönüllülerimize çağrıda bulunarak, yeni dönemde daha fazla kişinin bu anlamlı çalışmalara katılmasını arzuladığımızı belirttik. Yeni dönem için herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz. Bize destek sağlayan ve her adımda yanımızda olan tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.