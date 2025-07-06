Van’da Hurdacılar Sitesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Hurdacılar Sitesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin yükselmesiyle bölgeyi siyah dumanlar kaplarken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.