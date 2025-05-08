Karabük Valisi Mustafa Yavuz, merkez ve Safranbolu ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan okullarda incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Yavuz, ilk olarak Karabük merkezde yapımı devam eden Demir Çelik Anadolu Lisesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Osman Yeşilyurt Ortaokulunu ziyaret etti. Burada hayırsever iş insanları tarafından karşılanan Yavuz, okullarda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Safranbolu ilçesine geçerek burada da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Emek Miray Ortaokulu ile restore edilen Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yerinde inceleyen Vali Yavuz, okulların yapımında emeği geçen iş insanları Bayram Demir, Osman Yeşilyurt, Mehmet Nuri Aslan ve Şefik Dizdar’a teşekkür etti.

Karabük’te eğitimin kalitesinin arttığını vurgulayan Vali Yavuz, yapımı devam eden okulların da önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirileceğini belirtti.