Hava sıcaklıklarının arttığını belirten Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatıp vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Karabük’te Haziran ayı asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yavuz, 2025 yılının ilk altı ayının geride kaldığını hatırlatarak, Karabük’ün huzuru ve güvenliği için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

"Tüm çalışmalarımızda Karabüklü hemşerilerimizin huzuru, güvenliği ve memnuniyeti temel çıkış noktamız olacaktır" diyen Yavuz, şehirdeki 358 köy ve mahallede yaşayan yaklaşık 250 bin kişinin can ve mal güvenliğinin kendilerine emanet olduğunu vurguladı.

Yavuz, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, terör ve organize suç örgütlerinden uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye, kamu düzeni ve trafik güvenliğinden aranan şahısların yakalanmasına, ruhsatsız silah bulundurulmasından düzensiz göç ve kadına karşı şiddetin önlenmesine kadar birçok alanda mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

Haziran ayında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten 16 işlem yapıldığını aktaran Yavuz, toplamda 113 bin 849 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilite edilmesi, aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların da kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Hayvan barınakları ve doğal yaşam alanlarına ilişkin de bilgi veren Yavuz, "İlimizde 192 kapasiteli Karabük Belediyesi Bakım Evi, 100 kapasiteli Safranbolu Belediyesi Bakım Evi ve 90 kapasiteli Eflani Belediyesi Bakım Evi olmak üzere toplam 382 kapasiteli 3 bakım evi ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktayken, yapılan çalışmalar sonucunda bu alanların toplamı 3 dekardan 57 dekara, kapasitesi ise 4 bin 300’e çıkarılmıştır" dedi.

Yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıklarına dikkati çeken Yavuz, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirleri hatırlatarak, 2 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara görevli ve izinli kişiler dışında girişlerin yasaklandığını söyledi.

Yavuz, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem uygulandığını ve uygulamaların devam edeceğini belirterek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de katıldı.