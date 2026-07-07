Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) eğitim gören iki uluslararası öğrenci, bölümlerini birincilikle tamamlayarak mezun oldu.

Mezun öğrenciler, Karabük Üniversitesinde aldıkları eğitimin akademik ve mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirtti.

KBÜ Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü birincilikle bitiren Malak Abduljalil Mohsen Nagy Al-Sufyani ile Teknoloji Fakültesi Mekkatronik Mühendisliği Bölümü birincisi Weestenley Jean Estiverne, mezuniyet sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mezuniyet sevincini paylaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teşekkür eden Mimarlık Bölümü birincisi Al-Sufyani, Türkiye'de eğitim almanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Üniversitede geçirdiği eğitim sürecinin hem akademik hem de kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Al-Sufyani, 'Çocukluğumdan beri Türkiye'de eğitim almayı hayal ediyordum. Karabük Üniversitesinde geçirdiğim süre boyunca hocalarımız bizlere her zaman destek oldular ve bizlere inandılar. Bu süreçte emeği geçen tüm hocalarıma minnettarım. Aldığım eğitimin, mesleki vizyonumu geliştirdiğini ve bana önemli bir özgüven kazandırdığını söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle tamamlayan Weestenley Jean Estiverne ise 2022 yılında başladığı Karabük Üniversitesindeki eğitiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabük Üniversitesinin eğitim kalitesi ve uluslararası konumuna dikkati çeken Estiverne, '2022 yılında Karabük Üniversitesine başladım ve bu sene Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oluyorum. Karabük Üniversitesi hem dünya üniversiteleri arasındaki sıralamasıyla hem de sunduğu eğitim kalitesiyle oldukça başarılı bir kurum. Bu süreçte hocalarımın desteği ve arkadaşlık ortamı gelişimimde büyük pay sahibi oldu. Başarıya ulaşmamda emeği olan herkese teşekkür ederim' dedi.