Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Kartaltepe Mahallesi'nde yapımı süren park ve sosyal yaşam alanı projesinin temmuz ayı içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, Kartaltepe Mahallesi'nde yapımı devam eden park ve sosyal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çetinkaya, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, projeyle mahalleye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kartaltepe'de vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oynayabileceği ve yeşil alanların ön planda olduğu bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade eden Çetinkaya, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Projenin temmuz ayı içerisinde tamamlanacağını aktaran Çetinkaya, 'Kartaltepe'deki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Allah'ın izniyle temmuz ayı içinde buradaki bütün işleri tamamlayarak alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Karabük için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Projede modern çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve dinlenme alanlarının yer alacağı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.