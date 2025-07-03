Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, 2024-2025 akademik döneminde mezun olmaya hak kazanan 120 öğrenciyi gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle uğurladı.

OMÜ Ali Fuad Başgil Yerleşkesi Hukuk Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Çarşamba ilçesinde bulunan OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Kurnaz: "Hukuk eğitimi, yalnızca kanunları öğretmekten ibaret değildir"

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, "Üniversitemiz ve Hukuk Fakültemiz, hukukun üstünlüğünü savunan, adaletin teminatı olacak genç hukukçular yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiş, güçlü ve köklü bir eğitim yuvasıdır. Fakültemiz, kurulduğu günden bu yana sadece nitelikli hukukçular değil, aynı zamanda etik değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, adalet duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Hukuk eğitimi, yalnızca kanunları öğretmekten ibaret değildir. Hukuk, bir toplumun vicdanıdır; bireyin hak ve özgürlüklerini koruyan en güçlü teminattır. Bu nedenle hukukçuların sorumluluğu büyüktür. Fakültemiz, bu bilinçle öğrencilerine sadece bilgi değil; sorumluluk, duyarlılık ve adalet duygusu da kazandırmayı hedeflemektedir. Tüm mezunlarımızı yürekten kutluyorum. Yolunuz açık, adaletiniz daim olsun" dedi.

Keçeligil: "Unutmayınız ki OMÜ sizin yuvanızdır ve daima öyle kalacaktır"

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek konuşmasına başlayan Dekan Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil ise "Hangi işte çalışırsanız çalışın, hukuk mesleğine karakterini veren şeyin ’hürriyet’ olduğunu unutmayınız. Kimseye gönüllü kul-köle olmayın. Kimsenin emrine girmeyin, kimseye minnet borcunuz olmasın. Daima temel hak ve hürriyetleri önemseyin. Sadece kendi haklarınızı ve hürriyetinizi değil, meslektaşlarınızın hak ve hürriyetini de önemseyin. İnsani değerlerin ve insan haklarının tavizsiz savunucusu olmalısınız. Unutmayınız ki hukuk mesleğinde, hâkim, savcı veya avukat olarak yapacağınız iş ve vereceğiniz kararlar doğrudan başkalarının hakları ve hürriyetiyle ilgili olacaktır. Unutmayınız ki OMÜ sizin yuvanızdır ve daima öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Çelik: "En büyük pusulamız hukukun üstünlüğü olacaktır"

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden sınıf arkadaşı Ayşegül Kolu’yu anarak konuşmasına başlayan Dönem birincisi Nisanur Çelik ise, "Bugün hepimiz adaletin temsilcileri olarak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta en büyük pusulamız hukukun üstünlüğü olacaktır. Çünkü bizler biliyoruz ki hukukun üstünlüğü insan ve yurttaş haklarını koruyan, eşitliği ve özgürlüğü ayakta tutan temel ilkedir ve hukuk ancak bağımsız ve tarafsız olduğunda adalet doğar. Bugün burada edeceğimiz adalet yemini, hangi mesleği icra edersek edelim hukuku her daim şahsi hedeflerimizin üstünde tutmakla yükümlü olduğumuzun nişanesidir" ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilerin diploma takdimi sonrasında Fakülte Birincisi Nisanur Çelik, okul yaş kütüğüne ismini çaktı. Son olarak tören alanında toplanan mezunlar, Prof. Dr. Keçeligil eşliğinde mezuniyet andını okuyarak keplerini havaya fırlattı.