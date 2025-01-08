Nevşehir Vali Yardımcısı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti. Hacılar’da 5 yıl boyunca kaymakamlık görevinde bulunan Sezen’in ziyareti, ilçede geçmişte yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler üzerine anlamlı bir sohbetle renklendi.

Başkan Özdoğan, Vali Yardımcısı Haluk Sezen’in Hacılar’a önemli hizmetler kazandırdığına dikkat çekerek, “Sayın Haluk Sezen, ilçemizde görev yaptığı süre boyunca güzel izler bıraktı. Bugün kendisini burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Özellikle belediye ve kaymakamlık binamızın ortaya çıkışı, sizin o dönemde başlattığınız bir çalışmanın eseridir. O sürecin fitilini ateşleyen kişi olarak katkılarınız ve desteğiniz için Hacılar halkı adına teşekkür ederim. Bu bina, milletimizin ve devletimizin hediyesi olarak burada yükseldi” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Başkan Özdoğan, Hacılar’da hayata geçirilen projeler ve geleceğe dair hedefler hakkında bilgi verdi. Nevşehir Vali Yardımcısı Haluk Sezen ise Hacılar’da görev yapmaktan her zaman onur duyduğunu belirterek, ilçeye ve halkına olan sevgisini dile getirdi.

Başkan Özdoğan, Sezen’e Hacılar’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, Nevşehir Vali Yardımcılığı görevinde başarılar diledi.