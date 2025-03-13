Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi’nde "Bir Kamu Politikası Aktörü Olarak Bürokrasi" isimli söyleşide Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, tecrübelerini öğrencilere anlattı.

SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrenci Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey konuşmacı olarak katıldı. Kamu politikası aktörü olarak bürokrasiye dair tecrübelerini ve görüşlerini aktaran Avşarbey, politika yapım süreçlerinin işleyişine dair önemli bilgiler sundu. Bürokrasinin kamu politikaları üzerindeki etkisini, politikaların uygulanma sürecinde karşılaşılan zorlukları ve kamu yönetiminde etkinliği artırmak için gençlerin atabileceği adımları ele alan Avşarbey, tecrübelerinden yola çıkarak, kamu politikalarının toplum üzerindeki etkisinin önemini vurguladı, öğrencilere kamu hizmetine dair tavsiyelerde de bulundu.