Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, devlet hastanesinde teknik arıza sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle tahliye edilen hastaların yeniden servislere alınmaya başlandığını belirtti.

Tunceli Devlet Hastanesi’nin bodrum katında yer alan kuru hava santrali odasındaki motorların birinde meydana gelen teknik arıza sonucu yoğun duman oluştu.

Hastalar tahliye edilirken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu yaptığı açıklamada hastaların yeniden servislere alınmaya başlandığını belirtti. Vali Tekbıyıkoğlu, "Güvenlik önlemleri kapsamında servis katlarında bulunan 35 hasta, tedbiren hastane bahçesine tahliye edilmiştir. İtfaiye ekiplerimiz saat 10.11’de hastaneye intikal etmiş, kuru hava sisteminden kaynaklanan arıza sonrası oluşan duman kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Dumanın yayılımını azaltmak amacıyla hastanenin havalandırma sistemleri devreye alınmıştır. Yoğun bakım katlarının otomatik kapı sistemleri sayesinde bu alandaki hastalar dumandan etkilenmemiştir. 2. ve 3. basamak yoğun bakım servislerinde toplam 10 hasta bulunmakta olup, tamamının sağlık durumları stabildir ve hizmetler kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Acil servis bölgesinde duman tahliyesi tamamlanmış, dışarıda bekletilen hastalar yeniden güvenli şekilde servislere alınmaya başlanmıştır. Diyaliz hizmetleri de kontrol sonrası yeniden planlanmıştır. Olay sırasında herhangi bir vatandaşımızın dumandan etkilenmediği belirlenmiştir. Arızalanan kuru hava motorunun yedek cihazı devreye alınmış, gerekli teknik kontrollerin ardından hastane sistemlerine yeniden kuru hava verilmiştir. Süreci yakından takip eden tüm sağlık ve güvenlik ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.