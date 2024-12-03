3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde “Sevginle Engel Yok” 5. Geleneksel Kültür ve Sanat ve Spor Şenliği etkinliği gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen “Sevginle Engel Yok” 5. Geleneksel Kültür ve Sanat ve Spor Şenliği etkinliği, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında özel bireyler ve öğretmenler tarafından hazırlanan şiirler, şarkılar okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.

Antalyaspor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı.

"Özel bireylerimiz ülkemizin gurur kaynağı oldu"

Etkinlikte yaptığı konuşmada özel bireylerin topluma katkı sağlayan değerli bireyler olduğunu ifade eden Vali Şahin, “Bir toplumun kalitesini ortaya koyan temel unsur özel gereksinimli bireylere gösterilen duyarlılıktır. Bizler, şefkat ve merhamet ile kendini tanımlayan bir toplumuz. Bu nedenle, özel bireylerimize daha fazla alaka göstermeli ve onların ihtiyaçlarına hassasiyetle yaklaşmalıyız. İmkân sağlandığında özel bireylerimiz topluma faydalı çok güzel işler yapıyorlar. Bunun en güzel örneklerini özellikle spor alanında görüyoruz. Ampute oyunlarında ve özellikle de Paris Olimpiyatlarında özel bireylerimiz çok başarılı sonuçlar aldılar. Hepsini canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, tüm dünyada olduğu gibi Antalya’da da düzenlenen etkinliklerle özel bireylere yönelik farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.