Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, tüm öğretmenlere sağlık, mutluluk, huzur ve başarı temennisinden bulunarak, "Sadece bugün değil, her gün öğretmenlerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında emekli öğretmenler onuruna düzenlenen programa katıldı. Mersin Valiliğinin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suphi Öner Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Vali Pehlivan, tüm öğretmenlerin ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Emekli öğretmenlerde, öğretmen olarak verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Pehlivan, "Önceki yıllarda emekliye ayrılmış olan ve bu yıl itibariyle emekliye ayılacak olan öğretmenlerimize emeklilik hayatlarında sağlıklı, huzurlu günler ve yarınlar temenni ediyorum. Sizler her biriniz, heyecanla yola çıktınız. Değişik yerlerde görev yaptınız. Öğretmenlik mesleğini en iyi şekilde icra etme gayreti içerisinde oldunuz. Çocuklarımızı yetiştirdiniz, nesilleri yetiştirdiniz. Hayata kazandırdınız. Onların zihinlerinin aydınlanmasında, gönüllerinde güzel hasletlerin yer almasında büyük bir rol üstlendiniz. Her birinin meslek sahibi olması konusunda, hayatlarını idame ettirmeleri konusunda çok büyük bir pay sahibi oldunuz. Onlara rehberlik ettiniz. Bir çoğuyla yıllar içerisinde değişik ortamlarda karşılaştınız, karşılaşıyorsunuz. Biliyoruz ki, yıllar geçse de mesleğinizle ilgili aynı duyguyu, aynı heyecanı taşıyorsunuz. Yetiştirdiğiniz öğrencilerinizin bir yerlere gelmiş olduğunu görmekten dolayı büyük bir gurur yaşıyorsunuz. Siz onlarla gururlanırken, yetiştirmiş olduğunuz vatan evlatlarıyla gurur duyarken; milletimiz de devletimiz de sizlerle gurur duyuyor" diye konuştu.

"Aslında bir eğitimcinin bir öğretmenin emekliliği kâğıt üzerinde olabilir. Ama o ruh, o duygu, o bakış açısı, meslek aşkı aslında hiçbir zaman emekli olmuyor" diyerek konuşmasına devam eden Vali Pehlivan, "Sizler ilgili mevzuat hükümleri gereği emekli olmuş olabilirsiniz ama milletimizin ve devletimizin, toplumumuzun, sizlerin bakış açısına her zaman ihtiyacı vardır. Sizlerin nasihatlerine her zaman ihtiyacı vardır. Hepimizin ihtiyacı vardır. Bazen kurduğunuz bir cümle, bazen aktardığınız bir anekdot, bir anı bizlerin zihninde yeni fikirler oluşturacaktır. Yeni düşünceler oluşmasına vesile olmaktır. Çünkü siz kendi döneminizde, kendi döneminizin şartlarında mesleğinizi icra ettiniz ve tecrübe biriktirdiniz. Bir yandan öğrencilerinize bilgiyi aktarırken, hikâyeler anlatırken kendi hikâyelerinizi de oluşturdunuz. Her birinizden toplum olarak alacağımız dersler, nasihatler olduğuna inanıyor ve sizler gibi kıymetli büyüklerimizle, öğretmenlerimizle bir araya gelip hasbihal etmekten, tecrübelerinizden nasiplenmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sadece bugün değil, her gün öğretmenlerimiz başımızın tacıdır"

Tüm öğretmenlere sağlık, mutluluk, huzur ve başarı temennisinden bulunan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Görev şehitlerimiz var. Öğretmen şehitlerimiz var. Öğretmen şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı ki, o zorlu yıllarda da önemli roller üstlenen hem toplumun aydınlatılması hem mücadeleye ortak olunması konusunda görev üstlenen öğretmenlerimizi, bütün kahramanlarımızı, ebediyete irtihal etmiş olan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Sadece bugün değil, her gün öğretmenlerimiz başımızın tacıdır."

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve emekli öğretmen Sultan Küçüker de bir konuşma gerçekleştirerek, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Atike Akel Ortaokulu ve Çukurova İlkokulunu ziyaret etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ayrıca Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde bulunan Atike Akel Ortaokulu ve Çukurova İlkokulunu ziyaret etti, öğretmenlerin gününü kutladı. ali Pehlivan, okulun öğrencileriyle bir araya geldi, bir süre sohbet etti, derslerinde başarılar diledi.

Vali Pehlivan ’Öğretmenler Günü’ konserine katıldı

Öte yandan Vali Pehlivan eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kanun sanatçısı Şef Ahmet Baran’ın yönetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser programına katıldı.

Vali Pehlivan konser programında yapmış olduğu konuşmasında, “Bu akşam hem Öğretmenler Günü hem de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Farkındalık Günü olmamız hasebiyle ’Kadın Bir Gül’ temalı, hem kadınlarımıza hem öğretmenlerimize atfen repertuvarıyla, içeriğiyle özenle hazırlanmış bir konser gerçekleştirildi. Biz de hep birlikte, burada bulunan sanatseverlerle kıymetli öğretmenlerimizle birlikte dinledik, izledik. Şef Ahmet Baran ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Koromuzun saz ve ses sanatçılarını kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin Kültür Merkezi düzenlenen, ’Kadın Bir Gül’ teması ile başta kadın öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlere ithaf edilen, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şef Yardımcısı ve Kanun Sanatçı Ahmet Baran’ın yönetiminde gerçekleştirilen konsere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Konser sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi. Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan koro mensuplarına çiçek takdim etti.