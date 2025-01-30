Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, dünyada söz sahibi olmak için kalkınıp güçlenmek gerektiğini belirterek, "Ülkemizin kalkınmasında kamunun da özel sektör yatırımlarının da büyük rolü var. Bu nedenle birlikte güçlüyüz diyor, bu inançla hareket ediyoruz” dedi.

Vali Pehlivan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclisinin ocak ayı toplantısına katılarak kentte devam eden yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Pehlivan, Uluslararası Çukurova Havalimanı’nın destinasyon çeşitlendirme çalışmalarından açılışı yapılan barajların son durumuna, sanayi bölgesi yatırımlarından istihdama kadar birçok konuda bilgi paylaştı.

“Birlikte güçlüyüz”

Türkiye’nin kuruluş yılı olarak da büyüklük olarak da 5’inci odasında iş insanlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Pehlivan, konuşmasını kentteki kamu projeleri hakkında verdiği bilgilerle sürdürdü. Dünyada söz sahibi olmak için kalkınıp güçlenmenin önemine değinen Pehlivan, “Ülkemizin kalkınmasında kamunun da özel sektör yatırımlarının da büyük rolü var. Bu nedenle birlikte güçlüyüz diyor, bu inançla hareket ediyoruz” diye konuştu.

Yatırımları anlattı

Mersin’de 2024’te 557 proje yürütüldüğünü ve bunların 193’ünün tamamlandığını bildiren Pehlivan, devam edenler dahil 50 milyar TL’nin üzerinde harcama gerçekleştirildiğini söyledi. Herkes tarafından heyecanla beklenen Uluslararası Çukurova Havalimanı’nın açıldığını hatırlatıp önümüzdeki süreçte yeni uçuş rotaları eklenmesi için çalışmaları artıracaklarını kaydeden Vali Pehlivan, kargo binalarının da birkaç ay içinde tamamlanmasıyla bu alandaki taşımaların da ivme kazanacağını söyledi.

Mersin - Gaziantep arası hızlı tren projesinin 1,5- 2 yıl içinde tamamlanmasıyla Gaziantep’e ulaşımın 6 saatten 2,5 saate ineceğini aktaran Vali Pehlivan, aynı zamanda proje kapsamında demiryolunun Çukurova Bölgesel Havalimanı’na da bağlanacağını dile getirdi. Çeşmeli -Kızkalesi Otoban yolunun da 2-3 yıl içinde tamamlanacağını kaydeden Pehlivan, burada da 3 bin 750 kişinin 500 civarı araçla yoğun bir çalışma sürdürdüğünü vurguladı. Pamukluk ve Sorgun barajlarının bu yıl açıldığını, Aksıfat ve Değirmençay barajlarının da yapımının devam ettiğini ifade eden Pehlivan, Pamukluk’tan içme suyu yanında sulama suyu için de yararlanılacağını, aynı zamanda elektrik de üretileceğini söyledi. Pamukluk için DSİ’nin sulama ve içme suyu kanallarını ihale ettiğini belirten Pehlivan, arıtma tesisi yatırımını da DSİ’nin üstlendiğini açıkladı. Vali Pehlivan, bu yatırımlarla Mersin’deki baraj sayısının 10’u büyük olmak üzere 16’ya yükseldiğini dile getirdi. İstihdam konusunda Mersin’e geçen yıl 30 bin kişi hedefi verilmesine rağmen yılı 30 bin 500 yeni istihdamla tamamladıklarını bildiren Pehlivan, bu istihdamın yaklaşık bin 500’ünü ise engelli bireylerin oluşturduğunu açıkladı.

Pehlivan, yeni yapılan ve depreme dayanıklı hale getirilen 70’in üzerindeki yeni okul binası, tamamlanan 5 gençlik merkezi; müstakil olarak 7, etap olarak 10’a ulaşan OSB’lerde yürütülen çalışmalar, Mersin Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, MTSO ve MTOSB işbirliğinde başlatılan Dijital Ahilik Projesi gibi pek çok konu hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

“Avrupa’da gençlerin tüketimlerini ertelemeye başladığı bilgisi geliyor”

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise Amerika’da Donald Trump’un seçilmesinin dünya ekonomisine etkilerini yorumlayarak, “Bu seçim dünyada heyecan uyandırdı. Göreve gelir gelmez Trump’ın önceliği Rüzgar Enerji Projeleri ve Paris İklim Anlaşması’ndan çıkmak oldu. 500 milyar dolarlık yapay zeka projesine imza atarak yapay zekaya önem vereceğini gösterdi. Ülkelere çeşitli vergi tarifeleri getirdi. Petrol fiyatlarının düşürülmesi için adımlar attı. Çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin tarifelerini yükseltecek. Kısaca bizler bu seçimlerden nasıl etkileneceğimizi iyi tahlil etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği’nde ekonomik durgunluğun devam ettiğini hatırlatan Çakır, bu ülkelerdeki genç tüketicilerin yüzde 90’ının ucuz mala yönlendirildiği, artık tüketimlerini ertelemeye başladıkları yönünde bilgiler geldiğini söyleyip bu durumun Avrupa’ya çalışan pek çok sektörü etkileyebileceğine değindi.

“Suriye öncelikle mobilya, gıda ve kıyafet bekliyor”

Sonrasında Suriye’ye yönelik Antakya ve Ankara’da düzenlenen toplantıların sonuçları hakkında meclisi bilgilendiren Çakır, ülkede genç ve erkek nüfusunun oldukça azaldığının, güvenlik konusunda henüz tam olarak istenen kriterlerin sağlanamadığının konuşulduğunu söyledi. Suriye’de milli gelirin yüzde 60, kamu gelirlerininse yüzde 70 düştüğünü aktaran Çakır, “Tek gelirleri gümrükten alınan vergiler. Bu nedenle ilk aşamada Türkiye’den gümrük vergileri yüzde 200- 300’lere çıkardılar” açıklamasını yaptı. Ülkenin ilk etapta çimento, mobilya, kıyafet ve gıdaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Çakır, elektrik konusunda düzen yakalanması sonrasında beyaz eşya için de büyük potansiyel bulunacağını ifade etti. Suriye’nin yeniden yapılanması için IMF, IBRD, Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından yaklaşık 400 milyar dolarlık fon oluşturulacağının konuşulduğuna da değinen Çakır, Türkiye’nin Suriye ile yakınlığı nedeniyle yapılanma sürecindeki ihracatının yaklaşık yarısının Türkiye’den temin edileceğine inandığını söyledi.

“Senede bir kez Teknopark firmalarımızla sizleri buluşturacağız”

Konuşmasını Mersin Teknopark ziyareti hakkında verdiği bilgilerle sürdüren Çakır, senede bir kez teknopark firmaları, üniversite, sanayici ve iş insanlarını buluşturup hangi konularda birlikte çalışılabileceğine yönelik görüşmeler yapılmasını sağlayacaklarını söyledi. Konuşmasının sonunda Mersin Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte 2025’i Sanayide Yeşil Dönüşüm Yılı ilan ettiklerini kaydeden Çakır, “Yakın zamanda her ürünün pasaportu olacak. Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi alan firmalara Dünya Bankası’ndan ciddi destekler verilecek. Oda ve OSB olarak sanayicilerimize bu noktada çeşitli destekler vereceğiz. Üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.