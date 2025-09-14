Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kula ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Programı kapsamında ilk olarak tarihi Zafer Okulu’nu gezen Vali Özkan, esnafı ziyaret ederek, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in cenaze törenine katıldı.

İlk olarak ilçenin simge yapılarından biri olan tarihi Zafer Okulu’nu gezen Vali Özkan’a Kula Kaymakamı Talha Altuntaş eşlik etti. İncelemeleri sırasında okulun tarihi yapısı ve restorasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Özkan, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Vali Özkan, ziyareti kapsamında Kula esnafıyla da bir araya geldi. İlçe merkezinde esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Özkan, vatandaşların taleplerini dinledi. Kula’daki temaslarını tamamlayan Vali Özkan, ardından Bayramşah Mahallesi’nde şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in cenaze törenine katıldı.