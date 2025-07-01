Sinop’ta ’Geleneksel Çocuk Oyunları’ etkinliği başladı.

Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mustafa Özarslan, "Kabul edelim ki, hayat bir oyundur. Bu oyunun kurallarını oyunun ilişkilerini çocuklarımız daha küçük yaşlarda öğrenirse ben inanıyorum ki, büyüdükleri zaman da zorluklar çekmeden hayata adapte olurlar. Temel amacımız bu. Eğer oyunun kurallarını, oyunda kalma kurallarını, o sosyal ilişkileri zamanında öğrenmezse çocuğumuz, çocuğumuz yalnızca akademik başarı odaklı yetiştirilirse maalesef ilerde çocuklarımız sorun yaşayabilir. Onun için buradayız. Temel amacımız çocuklarımızın daha küçük yaşlarda oyunun kurallarını öğrenmesi ve oyunda kalma becerilerini öğrenmesi" dedi.

Etkinliğe; İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Kültür Turizm İl Müdürü Fatih Güzel, Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.