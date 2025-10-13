Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı ilçesinde yapımı devam eden hayvan barınağı projesi alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme programına, Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, il protokolü ile kurum yetkilileri de katıldı. Ziyaret kapsamında yetkililerden barınağın inşaat süreci, kapasitesi ve planlanan hizmet alanları hakkında bilgi alan Vali Işın, çalışmaların son durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Vali Musa Işın, "Hayvanlara merhamet göstermek, insanlığa merhamet etmektir" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, Kütahya genelinde sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik projelerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 45 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Tavşanlı Hayvan Barınağı’nın; modern bakım alanları, rehabilitasyon merkezi, klinik bölümü ve sosyal farkındalık birimleriyle örnek bir tesis olacağını ifade eden Vali Işın, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki tüm sahipsiz hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sunulacağını söyledi.