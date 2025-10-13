Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Ormanın Koruyucuları" adlı müzikli çocuk oyunu, bir kez daha minik izleyicilerle buluştu.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, çocuklara doğa ve çevre bilincini eğlenceli bir şekilde aktardı. Renkli dekorları, müzikleri ve başarılı oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan oyun, izleyen çocuklara hem keyifli anlar yaşattı hem de çevreyi korumanın önemine dair farkındalık kazandırdı.

Yazar ve yönetmenliğini Yasin Namaz’ın üstlendiği oyunun ışık ve ses yönetimini Zeynep Çakır gerçekleştirdi. Sahnedeki performanslarıyla izleyiciden tam not alan oyuncular arasında Aysel Arpa Ülkr, Beyhan Özyurt, Çağatay Mirza Çolak, Emine Nur Aslan, Keder Yavuz Akpınar, Kayra Ege Albayrak, Nesrin Özyürek, Özkan Kara ve Zekeriya Aslan yer aldı.