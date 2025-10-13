Sakarya’nın değerlerinden Hafız Hasan Hoca’nın anma programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Hayatı boyunca Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden, nice hafızlar yetiştiren ve gönüllerde iz bırakan hocamızın hatırası, dualarımızda ve kalbimizde yaşamaya devam edecek" dedi.

Sakarya da Kur’a-ı Kerim eğitimi vererek binlerce talebinin yetişmesine vesile olan Hafız Hasan Hoca, kabrinin bulunduğu Erenler Büyükesence Mahallesinde dualarla anıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programında Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Şehrimizin manevi değerlerinden, ilim ve irfan sahibi kıymetli büyüğümüz Hafız Hasan Hocamızı rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Hayatı boyunca Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden, nice hafızlar yetiştiren ve gönüllerde iz bırakan hocamızın hatırası, dualarımızda ve kalbimizde yaşamaya devam edecek. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.