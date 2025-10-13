Adana’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsünün çarpması sonucu 4 sene önce sol bacağını kaybeden 10 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan’a protez bacak takıldı. Rukiye Emine, ilk adımlarını parka giderek attı.

Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde 27 Kasım 2021’de meydana gelen kazada, o tarihte 6 yaşında olan Rukiye Emine Kaplan, evinin önünden yolun karşısına geçmek isterken Gamze Özcan yönetimindeki belediyeye ait otobüsün altında kaldı. İddiaya göre, metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan küçük Emine, hastaneye kaldırıldı ve 6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü.

Belediye ilgilenmedi, dernek protez taktırdı

Mahkemede görülen davada Rukiye Emine Kaplan kusurlu bulundu. CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi ise kazadan sonra iddiaya göre aileyle ilgilenmedi ve küçük kıza protez taktırmadı. Kazadan sonra konuşma bozukluğu da yaşayan ve evde eğitim görüp yılladır tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren Kaplan’ın durumundan Adana’da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği haberdar oldu. Dernek, aile ile görüşüp Rukiye Emine’ye uygun protez bacak taktırmak için harekete geçti. Rukiye Emine’ye uygun protez bacak yapılarak küçük kıza takıldı. Protez bacak takıldıktan sonra parka giden Rukiye Emine, gönlünce parkta oynadı.

"Davayı şoför kazandı"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Rukiye Emine Kaplan’ın halası Emine Keçeci, 4 yıl sonra yeğeni ilk adımlarını attığı için mutlu olduğunu belirterek, "Yeğenim 4 yıldır ilk defa yürüyor ve çok mutluyum. Yürümek istiyordu. Belediyeden kimse yardıma gelmedi. Ufak tefek bir şeyler getirdiler başka da bir yardım olmadı. Sağlık anlamında bir destekleri hiç olmadı. Çarpan otobüs belediye otobüsüydü. Davayı biz kazanamadık, şoför kazandı" ifadelerini kullandı.

"İlk adımlarını attı, çok mutluyum"

Rukiye Emine’ye protez bacak taktıran Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise küçük kızın her zaman yanında olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Rukiye yıllar önce ilk kaza yaptığında da evlerine gitmiştim. O zamanlarda ortalık karışıktı herkes ’bir şeyler yapacağım’ diyordu. Biz o zamanlarda aileye bir bağışta bulunmuştuk. Bir de ev eşyalarını almıştık. Ondan sonrasında mahkeme süreci başlayacağı için bir şey yapamamıştık. Yıllar sonra tekrar bize ailesi ulaştı. Protez bacağının olmadığını söyledi. Hemen gittik ve protez bacağını yaptırdık. Rukiye bugün protez bacağına kavuştu. İlk adımlarını da attı. Bacağına kavuştuğu için gerçekten çok mutluyum, inşallah ileride koştuğunu görürüz."

Protez bacak takılan Rukiye Emine de mutlu olduğunu söyledi.