Kütahya Valisi Sayın Musa Işın, Balıklı Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi projesi kapsamında saha incelemelerinde bulundu. Vali Işın’a incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.

Proje sahasında gerçekleştirilen incelemelerde, yetkililer tarafından Vali Işın’a teknik detaylar ve planlanan uygulamalar hakkında bilgi verildi. Yıkımı gerçekleştirilen Barbaros İlkokulu ve yanındaki mevcut Kur’an Kursu’nun, yapılması planlanan yatılı Kur’an kursuyla entegre edilerek modern bir eğitim kompleksi haline getirilmesi hedefleniyor.

Aynı alanda yer alan ikinci el eşya satışı yapılan spotçuların kaldırılmasıyla, bölgenin daha düzenli ve cazip bir hale gelmesi planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, turistlerin de ilgisini çekebilecek bir otobüs durak merkezi ile geniş bir park alanı inşa edilecek.

Selçuklu mimarisi ve motiflerinden esinlenerek tasarlanacak yeni iş yerlerinin, bölgenin tarihi dokusuna uygun olması sağlanacak. Geleneksel "pekmez pazarı" gibi kültürel ögelerin yaşatılacağı bu alan, eski butik tarzı yapılarla nostaljik bir çarşı konseptiyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Projenin bir diğer önemli ayağını ise yer altı otoparkı oluşturuyor. İki katlı olarak inşa edilmesi planlanan otoparkla yaklaşık 300 araçlık kapasite sağlanacak ve çevredeki sokakların park yükü hafifletilecek.

Vali Musa Işın, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, projenin hem sosyal hem de kültürel anlamda bölgeye önemli katkılar sunacağını belirterek çalışmaların hızlı ve koordineli şekilde tamamlanması talimatını verdi.