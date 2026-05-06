Zonguldak'ta Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik düzeninin korunması ve trafik bilincinin artırılması amacıyla üstün gayret ve özveriyle görev yapan emniyet ve jandarma trafik personeli, Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından başarı belgesi ile taltif edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, trafik güvenliğinin toplum huzuru açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, gece gündüz demeden fedakârca görev yapan trafik personelinin çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerde trafik bilincinin geliştirilmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması adına yürütülen denetim ve eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Vali Hacıbektaşoğlu, görevlerinde üstün başarı gösteren personele teşekkür etti.

Zonguldak Valiliği makamında gerçekleşen programa, Zonguldak Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Orhan Kaş ile emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.