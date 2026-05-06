Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB tarafından ilk kez düzenlenen 'Yönetici Geliştirme Programı'nın Tanışma Buluşması'na katıldı. Programda belediyelerde görev yapan şef, müdür ve üst düzey yöneticiler yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Seçer, TBB'nin 2024 sonrası yeni bir bakış açısı kazandığını belirterek, belediyelerde adaletli, kapsayıcı ve çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

TBB'nin tüm belediyelere eşit yaklaşım sergilediğini vurgulayan Seçer, 'Hangi partiden, hangi bölgeden olursa olsun millete hizmet eden tüm belediye çalışanları bizim için değerlidir' dedi.

Belediye yönetiminde mali disiplin ve nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Seçer, belediye başkanlığının zor ve riskli bir görev olduğunu ifade etti.

Son yıllarda yaşanan pandemi, doğal afetler ve 6 Şubat depremlerinde belediyelerin kritik rol oynadığını dile getiren Seçer, yerel yönetimlerin krizlere müdahale kapasitesinin yüksek olduğunu kaydetti.

TBB çatısı altında yapılacak çalışmaların Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını söyleyen Seçer, yerelde sağlanacak barış ve refahın ülke geneline yayılabileceğini belirtti.

Program sonunda katılımcılara başarılar dileyen Seçer, eğitim ve iş birliği süreçlerinin devam edeceğini ifade etti.