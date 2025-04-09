Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile beraberindeki emniyet personelini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, milletimin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapan tüm polis teşkilatının gününü kutladı.

Toplumun her kesimiyle temas halinde olan ve kamu düzeninin sağlanmasında hayati bir rol üstlenen emniyet mensuplarının fedakârlık ve gayretlerinin her zaman takdire şayan olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.