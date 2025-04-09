Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, geleceğin teknolojilerine yön verme görevlerini sürdürdüklerini Türk Devletleri Üniversitesi ile çalışma arzusunda olduklarını söyledi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki Chirchiq Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muxamedov Gafurdjan’ı makamında ziyaret etti.Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ATÜ’de imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapılacak yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen ziyarette, ATÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neşe Yalçın ile Genel Sekreter Doç. Dr. Nihat Döngel de hazır bulundu. Görüşmede, iki üniversite arasında yapılacak potansiyel iş birlikleri kapsamında fikir alışverişinde bulunuldu ve akademik projelere yönelik yeni ortaklık imkanları ele alındı. Rektör Sözen, beraberindeki heyetle birlikte Taşkent ve Semerkant’taki diğer üniversite rektörleriyle de birebir görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Prof. Dr. Sözen, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen International Congress On Modern Sciences-IV Kongresi’ne katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kongrede, ATÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neşe Yalçın ve Genel Sekreter Doç. Dr. Nihat Döngel dinleyici olarak yer aldı.

Açılış konuşmasında Türk-İslam medeniyetinin beşiği Özbekistan’da bulunmanın heyecanını dile getiren Prof. Dr. Sözen,"Üniversitemizin bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmek için buradayız. Özellikle öğrenci hareketliliği, öğretim elemanı değişimi ve ortak projeler gibi konularda Özbekistan üniversiteleriyle yeni iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz" dedi.

"Türk Devletleri Üniversitesiyle çalışma arzusundayız"

Prof. Dr. Sözen, son yıllarda dünyada artan yapay zeka ve bilişim alanındaki çalışmaları takip etmek ve bu çalışmalara katkı sunan mühendislik programlarıyla geleceğin teknolojilerine yön verme görevlerini sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, Türk Devletleri Üniversitesi ile çalışma arzusunda olduklarını ifade etti.

Sözen, konuşmasının sonunda sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta İKSAD Yönetimi ve görevlileri olmak üzere, ev sahipliği yapan tüm üniversite rektörlüklerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.