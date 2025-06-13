Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, mesajında, "Kuruluşundan bu yana yurdumuzun dört bir yanında, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin tesis edilmesi görevlerini özveriyle ifa eden Jandarma Teşkilatımız; hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olmuştur.

Gücünü yasalardan desteğini Aziz Milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, Milletimizin esenliğine yönelik yaptığı hizmetler, disiplinli ve fedakâr görev anlayışıyla, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığı ile de vatandaşlarımızın sevgisine ve güvenine mazhar olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilimiz ve ülkemizin dört bir köşesinde Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 186’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor ve Jandarma teşkilatımızın kıymetli mensuplarına sağlık, huzur ve afiyet dileklerimi iletirken görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.