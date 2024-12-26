Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hava Meydan Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Hava Meydan Komutanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Vali Çiftçi’yi Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Ali Güler karşıladı. Ziyaret kapsamında Albay Güler tarafından Erzurum Hava Meydan Komutanlığı’nın tarihçesi, önemi, konumu, görev ve sorumlulukları hakkında bir brifing sunuldu. Ayrıca, Devlet Hava Meydan İşletmeleri ile yapılan protokol çerçevesinde meydanın kullanım şekli ve yürütülen koordineli çalışmalar detaylı bir şekilde aktarıldı.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün ve DHMİ Müdürü Hanifi Fidan da eşlik etti.