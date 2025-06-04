Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda engelli bireylerin taleplerini dinleyen ve çözüm önerilerini değerlendiren Vali Çiftçi, bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan kurumlara, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe’ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasında engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Valimiz Sayın Çiftçi, "Sağlıklı bireyler olarak bizlere düşen, elimizdeki imkânları engelli kardeşlerimizin daha rahat bir yaşam sürmesi için kullanmaktır" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı’na da değinen Vali Çiftçi, "Bugün bayramın şerife günü. Yarın arife, cuma günü de Kurban Bayramı’nın birinci günü olacak inşallah. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah hepimizi sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Vali Çiftçi, engelli vatandaşların taleplerini tek tek not alarak çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Programa; Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, engelli bireyler ve aileleri katıldı.