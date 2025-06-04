Aydın Büyükşehir Belediyesi, aramızdan ayrılışının 62’nci yılında memleket şairi Nâzım Hikmet’i şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı paylaşımla "Edebiyatımızın büyük ustası Nazım Hikmet’i ölümsüzlüğünün yıl dönümünde saygıyla anıyorum" usta şairi anarken, Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma konseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ile Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Usta şairin farklı bestecilerce bestelenen "Karlı Kayın", "Memleket", "Güzel Günler Göreceğiz" gibi eserlerinin seslendirildiği gece sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Vatandaşlar da Nazım Hikmet’i unutmadığı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.