Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı’da zirai dondan etkilenen çiftçiler ile bir araya geldi.

Ziyarette Vali Çiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve TARSİM Bölge Müdürü Alperen Numan Turan, Yahyalı Yerköy Mahallesi’nde zirai dondan etkilenen çiftçiler ile bir araya geldi.

"Çok büyük zarar gördük"

Yerköy Mahallesi Muhtarı ve elma üreticisi Mustafa Benli, "11 Nisan’ı 12 Nisan’a bağlayan gece Yahyalı ilçemizde yaşanan don felaketinden dolayı elma üreticileri olarak çok büyük zarar gördük. Bizim burada devlet yetkililerinden ricamız, çiftçinin bu kötü gününde yanında olmaları. Devlet yetkililerinden ricamız budur" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise, "Yahyalı ilçesinde ve ülkemizin neredeyse her bölgesinde yaşanan bu afetten dolayı üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maalesef zararımız çok büyük. İnşallah Tarım il ve ilçe müdürlüğümüzün koordinesinde üreticilerimize gerekli eğitim verilerek ağaçlarımızın kurtarılması ve zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Devletimiz her zaman üreticilerin yanında olacaktır. Rabbim her türlü afetten bizleri muhafaza etsin" açıklamalarında bulundu.