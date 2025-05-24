Ulaşımda yaptığı çalışmalarla yaya ve sürücü güvenliğini artırmayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi, İldem Cumhuriyet Mahallesinde 10 bin metrekare alanda parke ve bordür çalışması yapıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Melikgazi’mizin birçok mahallesinde ihtiyaç doğrultusunda yol yapım, yenileme ve genişletme, parke döşeme gibi zemin çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve güvenli yürüyüş imkânı sağlamak adına yaya yollarımızı modern standartlara uygun hale getiriyoruz. İlçe estetiğini ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla hizmet ömrünü tamamlayan kaldırımları baştan sona yeniliyoruz. İlçe sakinlerimizi kaliteli yaşam alanlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. İldem Cumhuriyet Mahallemizde Saffet Arıkan Bedük Caddesi, Gün Sazak, Dündar Taşer, Delice, Arzum, Türker, Çınar, Gül 2, Sıla 2, Çarşı, Servet, Güneş 1 sokaklarında yaya yolu yenileme işi yapıyoruz. Bu bölgelerde 10.000 metrekare parke, 8.000 metrekare bordür yapacağız. Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde güvenli geçişi sağlamak ve ilçenin estetiğine destek olmak amacıyla yapılan çalışmalarımızı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırım programımız dahilinde kaldırım, asfalt çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen arkadaşlarımıza çalışmaları için teşekkür ederim."