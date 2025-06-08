Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri; Mayıs ayında 287 denetim yaparak tespit ettiği ihlal durumlarına işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘kentin vitrini’ şeklinde nitelediği Büyükşehir zabıta ekipleri, her ay olduğu gibi Mayıs ayında da denetimlerini titizlikle sürdürdü. Ekipler, ay boyunca seyyar satıcılara, servis ve ticari araçlara, dilencilere, fırın ve marketlere, işgallere ve çevre kirliliğine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda seyyar satıcılara 60, servis ve ticari araçlara 48, dilencilere 74, fırın ve marketlere 8, işgallere 83 ve çevre kirliliğine yönelik olarak 14 denetimde bulunan Büyükşehir Zabıta ekipleri, toplam 287 işlem gerçekleştirdi.

7 karakol, 9 araç ve toplam 74 personel ile denetim faaliyetlerini titizlikle yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyor.