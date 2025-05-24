Akyaka’da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Kars’ın Akyaka ilçesinde meydana geldi. Küçük Aküzüm köyünden, Akyaka’ya istikametine seyir halindeki M.G. idaresinde otomobil, Demirkent köyü ile Büyükpirveli köyü arasında bulunan stabilize yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü M.G. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Yaralı ambulansa alınarak önce Akyaka Entegre Devlet Hastanesi’ne ardından da Kars Harakani Devlet hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.