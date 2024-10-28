Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanlığınca traktör kazalarını önlemek amacıyla uygulamaya konulan “Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında Çamlıçatak köyünde römorklara reflektör takılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Reflektör takılmasının hem can güvenliği, hem de trafik güvenliği açısından önemli olduğunu söyleyen Vali Çiçek, projeyi uygulayan İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Çiçek, “Huzurlu bir kent için trafik kurallarına uymak şart. Tüm sürücülerimizi, hem kendileri hem de diğer yol kullanıcıları için daha dikkatli olmaya davet ediyorum,” dedi

Jandarma ekipleri ise, sürücülerin güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla düzenli olarak benzer etkinlikler yapmaya kararlı olduklarını belirtti.